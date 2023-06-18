Örümcek Adam'a özenip 5'inci kattan atladı, burnu bile kanamadı

Arnavutköy'de yaşayan 5,5 yaşındaki Berzan Korkmaz, Örümcek Adam'a özenip 5'inci kattaki pencereden atladı. Çocuk ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şans eseri burnu bile kanamayan Berzan'ın ufak ezilmelerle olayı atlatması doktorlarını dahi şoke etti.