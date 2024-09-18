Ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşlarına tehdit etti!

Karabük'te bir ortaokul öğrencisi, arkadaşlarına bıçakla saldırarak tehditlerde bulundu. Bu yıl başladığı okulda yanında getirdiği çakmakla başka öğrencilerin saçlarını yaktığı ve diğer veliler öğrencinin yaptığı zorbalık nedeniyle okul müdürüne şikayette bulunduğu ortaya çıktı. O anlar bir velinin cep telefonuyla kaydedildi.

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