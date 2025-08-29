Ordu’da ’patpat’ faciası: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir halinde ilerlemekte olan ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan patpat, uçurumdan yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

