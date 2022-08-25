25 Ağustos 2022, Perşembe
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ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Merkez'inde Gülşen hakkında basın açıklaması!
ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Merkez'de Güşen hakkında basın açıklaması düzenlendi. Sahnesinde imam hatiplilere hakaret ederek hedef gösteren şarkıcı Gülşen'e karşı hukuki süreci başlatacağı açıklandı. ÖNDER'den yapılan açıklamada "Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." denildi.