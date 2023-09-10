Ömründe sadece bir kere hastaneye gitti! İşte 112 yaşındaki Fadime Nine’nin sağlık sırrı

Fadime Nine 112 yaşında bir Karadeniz kadını... Bu koca çınarın Atatürk'ün elinden harçlık almışlığı var. İlerlemiş yaşına rağmen hiçbir kronik rahatsızlığı yok. Hayatında sadece 1 kere hastaneye gitmiş. Sağlıklı yaşamının sırrını ise bakın neye borçlu...

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