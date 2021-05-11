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Olmaz olsun böyle anne! Şafak Susamcıoğlu’nun Alexandra Lisa hakkında anlattıkları kan dondurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 09:26
Güncelleme:11.05.2021 09:33
Sosyetede yaşanan skandal magazin gündemine bomba gibi düştü. Eskıdjı Müzayede’nin sahibi Dikran Masis’in kızı Alexandra Lisa, imalatçı eşi Şafak Susamcıoğlu ile boşanıyor. Dava devam ederken damat Susamcıoğlu'nun eşi hakkında anlattıkları kan dondurdu. İşte haberin detayları
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