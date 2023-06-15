Öldü sanıyorlardı... Cenazesine helikopterle geldi!

Belçika'da bir kişi ailesiyle sorunlarını düzeltebilmek adına kendi adına sahte bir cenaze töreni düzenledi. Kendini ölmüş gibi gösteren kişi helikopterle cenaze törenine indi ve ailesine sarıldı. İşte o anlar...

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