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Öldü sanıyorlardı... Cenazesine helikopterle geldi!

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 11:36
Belçika'da bir kişi ailesiyle sorunlarını düzeltebilmek adına kendi adına sahte bir cenaze töreni düzenledi. Kendini ölmüş gibi gösteren kişi helikopterle cenaze törenine indi ve ailesine sarıldı. İşte o anlar...
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