Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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