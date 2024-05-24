24 Mayıs 2024, Cuma
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Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.