09 Ekim 2024, Çarşamba
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Okul çıkışı 'torpil' patlatan çocuklara saldırdı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde okuldan çıkan öğrenciler, torpil patlattı. Duruma tepki gösteren ve sesten rahatsız olduğunu söyleyen kimliği belirsiz bir kişi ise çocuklara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.