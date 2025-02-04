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Okul bahçesinde öğretmenin darp edildiği anlar kamerada!

Okul bahçesinde öğretmenin darp edildiği anlar kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 19:51
Mersin’in Silifke ilçesinde Sarıcalar Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi O.Ç., okul bahçesinde beden eğitimi dersi sırasında düşerek kolunu kırdı. Öğretmenler durumu 112 ekiplerine haber verdi. Öğrenci O.Ç. ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Okul müdürü tarafından oğlunun kolunun kırıldığı baba Oral Ç.’ye haber verildi. Oral Ç., ağabeyi Oray Ç. ile birlikte okula geldi. Baba ve ağabeyi okulun bahçesinde gördükleri beden eğitimi öğretmeni Medet Y.’i darbederek burnunu kırdı. Bu anlar ise okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Okul bahçesinde öğretmenin darp edildiği anlar kamerada!
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