18 Nisan 2023, Salı
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Oğuzhan Koç'tan ayrılık sonrası şok sözler: Karıma ne oldu anlamıyorum
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un mutluluğu 8 ay sürdü! Çift yaptıkları ortak açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın başrol oyuncusu haberlerinin hemen ardından gelen ayrılık kararı çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Oğuzhan Koç'un yakın çevresine "Benim karıma ne oldu? Bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum?" dediği iddiaları gündeme geldi.