02 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Oğuzhan Koç Demet Özdemir için bambaşka biri oldu! Oğuzhan Koç Demet Özdemir için estetik ameliyat oldu!
Yılbaşında çıktıkları Paris tatilinin ardından yollarını ayıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa fazla dayanamamıştı. Arkadaşlarının araya girmesiyle ilişkilerini bir şans daha veren ikili, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik kararı almıştı. Ancak bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Oğuzhan Koç, düğün öncesi yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yattı.