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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için bambaşka biri oldu! Oğuzhan Koç Demet Özdemir için estetik ameliyat oldu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2022 09:38
Yılbaşında çıktıkları Paris tatilinin ardından yollarını ayıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa fazla dayanamamıştı. Arkadaşlarının araya girmesiyle ilişkilerini bir şans daha veren ikili, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik kararı almıştı. Ancak bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Oğuzhan Koç, düğün öncesi yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yattı.
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