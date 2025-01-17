17 Ocak 2025, Cuma
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Öğrenciler için tatil arası! Aynı okulda 17 ikiz karne aldı
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün 1. dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. İstanbul’dan karne heyecanını A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı. Samsun'da ise aynı sınıfta öğrenim gören 17 ikiz öğrenci karne aldı. Detaylar ekibimizden Mahmut Erdoğan anlattı.