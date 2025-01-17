17 Ocak 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Öğrenciler için tatil arası! Aynı okulda 17 ikiz karne aldı
Öğrenciler için tatil arası! Aynı okulda 17 ikiz karne aldı

Öğrenciler için tatil arası! Aynı okulda 17 ikiz karne aldı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2025 12:13
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün 1. dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. İstanbul’dan karne heyecanını A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı. Samsun'da ise aynı sınıfta öğrenim gören 17 ikiz öğrenci karne aldı. Detaylar ekibimizden Mahmut Erdoğan anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler için tatil arası! Aynı okulda 17 ikiz karne aldı
Aynı okulda 17 ikiz karne alıyor
Aynı okulda 17 ikiz karne alıyor
14 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrendi!
14 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrendi!
4 yıl sonra gelen cinayet itirafı
4 yıl sonra gelen cinayet itirafı
Öldüren kumpirde salmonella çıktı!
Öldüren kumpirde salmonella çıktı!
Sokakta tüfekle rastgele ateş açtı!
Sokakta tüfekle rastgele ateş açtı!
Alanya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti :1 ölü
Alanya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti :1 ölü
Hakkınızı helal edin mesajı ortalığı karıştırdı!
"Hakkınızı helal edin" mesajı ortalığı karıştırdı!
Kuşadası açıklarında göçmen faciası: 3 ölü, 30 kişi kurtarıldı
Kuşadası açıklarında göçmen faciası: 3 ölü, 30 kişi kurtarıldı
Hafif ticari araç ile çarpışan hafriyat kamyonu dereye uçtu!
Hafif ticari araç ile çarpışan hafriyat kamyonu dereye uçtu!
Eşiyle tartışan şahıs kendini vurdu
Eşiyle tartışan şahıs kendini vurdu
Kaybolan 2 yaşındaki Esil için seferberlik
Kaybolan 2 yaşındaki Esil için seferberlik
Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtta taşıyarak eve getirildiler
Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtta taşıyarak eve getirildiler
Daha Fazla Video Göster