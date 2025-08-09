09 Ağustos 2025, Cumartesi

Ocak başından hortum başına: Bayburt'ta kavurucu sıcağa 'hortumlu' çözüm
Ocak başından hortum başına: Bayburt’ta kavurucu sıcağa ‘hortumlu’ çözüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.08.2025 12:35
Bayburt'ta kavurucu sıcaklardan bunalan lokanta esnafı Osman Demirhan ve çalışanı Haktan Bayram, serinlemenin yolunu hortumla yıkanmakta buldu. Bütün vücutlarını hortumla ıslatarak ferahlamaya çalışan Demirhan ve Bayram, sıcak havada üzerlerindeki suyun kısa sürede buharlaştığını, kıyafetlerinin ise yaklaşık 5 dakika içinde kuruduğunu söylediler.
