Ocak başından hortum başına: Bayburt’ta kavurucu sıcağa ‘hortumlu’ çözüm

Bayburt'ta kavurucu sıcaklardan bunalan lokanta esnafı Osman Demirhan ve çalışanı Haktan Bayram, serinlemenin yolunu hortumla yıkanmakta buldu. Bütün vücutlarını hortumla ıslatarak ferahlamaya çalışan Demirhan ve Bayram, sıcak havada üzerlerindeki suyun kısa sürede buharlaştığını, kıyafetlerinin ise yaklaşık 5 dakika içinde kuruduğunu söylediler.

