06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti! Bir efsane dünyaya veda etti

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti! Bir efsane dünyaya veda etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2023 09:05
Türk sanat camiası bir efsanesini daha kaybetti. Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti. 82 yaşındaki ünlü sanatçı İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk sanat camiası efsanesini kaybetti
Türk sanat camiası efsanesini kaybetti
Hırsızdan pes dedirten davranış!
Hırsızdan "pes" dedirten davranış!
İstanbul’un dereleri alarm veriyor!
İstanbul'un dereleri alarm veriyor!
Amasya’yı selden acı haber!
Amasya’yı selden acı haber!
Dere suları yükseldi! Kırmızı alarm
Dere suları yükseldi! Kırmızı alarm
Emine Erdoğan’dan Dünya Çevre Günü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı
Düğün konvoyuna dehşeti yaşattılar!
Düğün konvoyuna dehşeti yaşattılar!
Yine İETT yine kaza! Kafa kafaya çarpıştı
Yine İETT yine kaza! Kafa kafaya çarpıştı
Sel tehlikesi! Evleri boşaltın uyarısı
Sel tehlikesi! "Evleri boşaltın" uyarısı
Mehmet Barlas’ın kabri başında ilahi okundu
Mehmet Barlas'ın kabri başında ilahi okundu
Öğrencinin imdadına trafik polisleri yetişti
Öğrencinin imdadına trafik polisleri yetişti
İETT şoförü üfleyerek söndürmeye çalıştı
İETT şoförü üfleyerek söndürmeye çalıştı
Daha Fazla Video Göster