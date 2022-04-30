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Nihat Hatipoğlu'nu güldüren soru!

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Giriş: 30.04.2022 11:01
Atv'de yayınlanan iftar ve sahur programlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Prof. Nihat Hatipoğlu, bu ramazanda da birbirinden ilginç soruları yanıtlayarak toplumu aydınlattı. 30 Nisan'da yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında sorulan bir soru hem Hatipoğlu'nu hem de izleyecileri güldürdü. Betül Taflan ismindeki izleyici mikrofonu eline alarak, "Eski bir arkadaşım tarafından 10 defa terk edildim, 11. defa affetmek caiz midir?" diye sordu. Taflan'ın sorduğu soruya gülerek cevap veren Nihat Hatipoğlu, "Peki, 10 defa aklın neredeydi?" dedi.
Nihat Hatipoğlu’nu güldüren soru!
Nihat Hatipoğlu'nu güldüren soru!
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