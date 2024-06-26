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Neymar tezgahtan kendi formasını satın aldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 19:38
Neymar tezgahtan kendi formasını satın aldı! Güney Amerika’dan renkli görüntülerle devam edelim. Ünlü futbolcu Neymar, Brezilya sokaklarında bir forma tezgahını gördü, aracını durdurdu. Sonrasında olanlar, sosyal medyaya damga vurdu.
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Neymar tezgahtan kendi formasını satın aldı!
Neymar tezgahtan kendi formasını satın aldı!
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