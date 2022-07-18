Nesli tükenmekte olan sarı benekli Türk semenderi Osmaniye’de görüldü

Son dakika haberi... Osmaniye'de nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi. Endemik bir tür olan sarı benekli Türk semenderi, 'yağmur yağdıran böcü' olarak da adlandırılıyor.

Koruma altındaki semender Osmaniye'de görüntülendi.

Endemik bir tür olan sarı benekli Türk semenderi, 'yağmur yağdıran böcü' olarak da adlandırılıyor.

Genellikle yağış sonrası ortaya çıkan ve gündüz gizlenip geceler aktif olan tür, orman açıkları, su kenarları ile taşlık alanlarda yaşıyor.

Sarı benekli Türk semenderi son olarak, Zorkun Yaylası'nda yürüyüş yapan Adem Uçan tarafından görüntülendi.

Nesli tehdit altında olan semender bir süre sonra gözden kayboldu.