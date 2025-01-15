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Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan öldü

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 01:32
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan çizgili sırtlana Besni ilçesi Kızılin köy yolunda araç çarptı. Yoldaki çizgili sırtlanı fark eden ve aracından inen Ramazan Bilici isimli vatandaş, sırtlanı öyle görünce duygulandı. Ramazan Bilici, “Nesli tükenmekte olan bu 7 aylık çizgili sırtlan. Özellikle yoldan geçerken sırtlanları gördüğümüz zaman duyarlı olalım. Bu hayvanlar hiçbir zaman canlıya zarar vermez” dedi.
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan öldü
Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan öldü
Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan öldü
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