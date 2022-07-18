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Nazmi Arıkan cinayetinin zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı! Gömdüğü bıçak bulundu

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 09:46
Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ufuk Akçekaya işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetlerde kullanılan bıçak eve yakın bir tarlada toprağa gömülü halde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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