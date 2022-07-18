Nazmi Arıkan cinayetinin zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı! Gömdüğü bıçak bulundu

Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ufuk Akçekaya işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetlerde kullanılan bıçak eve yakın bir tarlada toprağa gömülü halde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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