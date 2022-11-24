24 Kasım 2022, Perşembe
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NASA görüntüleri paylaştı! İşte “Morali bozuk” Güneş… Bu kez gülümsemedi
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geçtiğimiz ay Güneş'in "gülümseyen" halini yayınlamıştı. NASA bu kez de Güneş'in "asık suratlı" halinin görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.