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NASA görüntüleri paylaştı! İşte “Morali bozuk” Güneş… Bu kez gülümsemedi

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Giriş: 24.11.2022 09:05
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geçtiğimiz ay Güneş'in "gülümseyen" halini yayınlamıştı. NASA bu kez de Güneş'in "asık suratlı" halinin görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.
NASA paylaştı! Bu kez gülümsemedi NASA PAYLAŞTI! BU KEZ GÜLÜMSEMEDİ

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