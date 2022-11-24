NASA görüntüleri paylaştı! İşte “Morali bozuk” Güneş… Bu kez gülümsemedi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geçtiğimiz ay Güneş'in "gülümseyen" halini yayınlamıştı. NASA bu kez de Güneş'in "asık suratlı" halinin görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN