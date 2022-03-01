Muş’ta nehre düşen Yağmur’u arama çalışmaları 8. gününde! Nehre ağ çekildi

Muş’ta Karasu Nehri’ne düşen Yağmur Özkan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde tüm ihtimaller göz önünde bulundurulurken Murat Nehri’ne de ağ çekildi.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sularında Karasu Nehri Köprüsünden suya düşen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 8 gündür devam eden arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda yapılan aramaya; polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek sağlayacak.

NEHRE AĞ ÇEKİLDİ

4 gün önce Karasu Nehri'nin 7. kilometresine 50 metre uzunluğunda ve 120 santimetre yüksekliğinde ağ çeken ekipler, bugün de Murat Nehri'nin 16. kilometresine 120 metre uzunluğunda ve 120 santimetre yüksekliğinde ağ çekti.

Ortakent köyü yakınından geçen Murat Nehri'nde aramaları sıklaştıran dalgıçlar, bölgede zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

DALGIÇLARIN ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Kıyı, su yüzeyi ve su altından 3 botla arama çalışması yapan 46 dalgıç ve çok sayıda polis ile AFAD ekibinin Yağmur'u arama tarama çalışmaları henüz sonuç vermedi.

Öte yandan, Kızılay ekipleri de bölgedeki görevli ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.