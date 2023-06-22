Muğla’dan traktörle Almanya’ya gidecekler

Muğla'da yaşayan Alman vatandaşı ile kız arkadaşı traktörle Almanya'ya gitmek için plan yapıyor. Hazırlıklarına devam eden çift, yolculuğun 6 ay sürmesini bekliyor.

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