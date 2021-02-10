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Muğla'da gezinti yaparken şans eseri kilosu 2 bin lira olan 'Reishi mantarı' buldu

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Giriş: 10.02.2021 14:49
Marmaris ilçesinde 35 yaşındaki Mustafa Demir doğada gezinti yaparken bir dönem imparatorların sık kullandığı Uzakdoğu ülkelerinde 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen nadir görünen 'Reishi mantarı' buldu. Ölümsüzlük mantarının kilosu, piyasada bin 500 ile 2 bin lira arasında satılırken, doğada bulunması zor olduğu için zaman zaman 2 bin 500-4 bin lira arasında da alıcı bulabiliyor.
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