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Müge Anlı'daki çarpık ilişkiler yumağı şeması sosyal medyanın gündemine oturdu

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Giriş: 23.01.2022 11:33
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan çifte cinayette akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Fethiye'de pusuya düşürülerek öldürülen karı kocanın çarpık ilişkiler ağı, izleyicilerin ağzını açık bıraktı. 44 yaşındaki Cahit Paslı ve 38 yaşındaki eşi Hatice Paslı, ormanlık alanda ölü bulundu. 2016 yılından tüfekle vurularak katledilen Paslı çiftinin kafa karıştıran ilişkileri nedeniyle katil ya da katilleri bulunamadı. Fethiye'ye bağlı Bozyer Köyü'nde yaşanan çifte cinayet, yasak ve çarpık ilişkiler yumağını ortaya çıkardı. Duruma isyan eden köylüler, "Olanları duyunca, biz de şaşkına döndük" dedi.
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