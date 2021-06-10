Müge Anlı’da aranan kayıp çift evin tandırında gömülü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs’ta kayıplara karıştı. Kayıp çiftin çocukları Yusuf Turhan günlerdir izlerine ulaşamadığı anne ve babasını bulmak için Müge Anlı’ya başvurdu. 55 yaşındaki Mehmet Turhan’ın kaybolmadan önce mal meselesi yüzünden husumetli olduğu kardeşine mektup yazdığı ortaya çıktı. Çelişkili ifadeleri sonrası kardeş Yusuf Turhan, cinayet büro ekipleri tarafından takibe alındı. Yusuf Turhan’ın evinin yakınına yeni bir tandır yaptırdığını tespit eden polis, kadavra köpeğiyle arama yaptı. Çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandır içinde olduğu belirlendi. Tandırı kıran polis, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk’ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin öldürüldükten sonra çuvalla tandırın içine atıldığı tespit edildi. Çift cinayetle ilgili Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf, eşi Necla ve oğlu Bedirhan gözaltına alındı.

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