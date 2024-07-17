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Müge Anlı açıkladı! Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl? Hastanedeki ilk görüntüsü...

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 17.07.2024 12:45
"Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Solunum cihazına bağlanan Özkan'ın sağlık durumu merak konusu olurken, hastaneden ilk görüntü geldi. Müge Anlı ise konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte haberin detayları...
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