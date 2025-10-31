31 Ekim 2025, Cuma

Motosiklet yayaya böyle çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya böyle çarptı: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 18:56
Kaza saat 14.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mustafa Ç.(26) yönetimindeki 16 BHK 352 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Emine A.(73)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya kadın yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde; çarpışmayla devrilen motosikletteki sürücü ile yaya kadının 6 metre sürüklendiği görüldü.
