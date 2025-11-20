20 Kasım 2025, Perşembe

Motorcu doktorun yardımına koştu ve vize randevusuna yetiştirdi
Giriş: 20.11.2025 11:14
İstanbul'da trafik her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Öyle ki, bir randevumuza zamanında yetişebilmek için saatler öncesinden yola koyulur hale geldik. Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'ndaki vize randevusuna yetişmeye çalışan genç bir doktor da öyle yaptı. Ama talihsizlik bu ya yine de kilitlenen trafiğin ortasına düştü. Zaman daralıyordu. Sadece 25 dakikası vardı artık çaresizlikten ağlamak üzereydi. Tam da o anda bir motorcu çıka geldi. Bakın ondan sonra neler oldu?
