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Mogan Gölü’ne atlayan şahıs görenleri hayrete düşürdü

Mogan Gölü'ne atlayan şahıs görenleri hayrete düşürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 19:31
Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Atatürk Sahil Parkı kıyısında bir vatandaş kendini Mogan Gölü'ne attı. Atladığı esnada "kurtuldum" diye bağırması görenleri hayrete düşürdü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada göle atlayan şahsın yüzme bildiği anlaşıldı. Ekipler şahsı ikna edip gölden çıkarmaya çalıştı. Ekiplerin uğraşı sonucunda ikna olan vatandaş, balıkçı oltasına tutunarak gölden çıkartıldı.
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Mogan Gölü’ne atlayan şahıs görenleri hayrete düşürdü
Mogan Gölü’ne atlayan şahıs görenleri hayrete düşürdü
Mogan Gölü'ne atlayan şahıs görenleri hayrete düşürdü
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