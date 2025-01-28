MİT’ten kripto mesajlı kariyer videosu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı. "Bu kariyer bir hayal ürünü değil" ana temasıyla MİT'in internet sitesinde yayımlanan video, cep telefonuna "MİT personel alacak" son dakika haberinin düşmesi üzerine bir gencin Teşkilat'ta çalıştığını hayal etmesiyle başlıyor.

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