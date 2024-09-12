Mısır tarlasına uyuşturucu ekti, jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde mısır tarlasına uyuşturucu eken şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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