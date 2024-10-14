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Minik şifa deposu fazla tüketildiğinde zehir oluyor

Minik şifa deposu fazla tüketildiğinde zehir oluyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 12:34
Sivas'ta kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan kuşburnu meyvesi, hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Bu minik şifa deposu fazla tüketildiğinde ise zehirlenmelere yol açabiliyor.
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Minik şifa deposu fazla tüketildiğinde zehir oluyor
Minik şifa deposu fazla tüketildiğinde zehir oluyor
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