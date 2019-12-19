19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.12.2019

Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dershaneye gitmek için beklerken minibüsün gelmesiyle aniden yola fırlayan genç, ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, aracın metrelerce havaya fırlattığı genç ağır yaralandı.

Kaza Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi Şelale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversite sınavına hazırlanan Burak Öztürk isimli genç, dershaneye gitmek için yol kenarında beklemeye başladı. Yolun karşısına minibüsün gelmesiyle birlikte aniden yola fırlayan gence, Manavgat istikametinden Şelale istikametine gitmekte olan S.A.'nın kullandığı 07 AGG 165 plakalı ticari araç çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Aracın çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya savrulan ve asfalta düşen genç ağır yaralandı. İlk müdahale olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan Burak Öztürk Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç, Antalya'ya sevk edildi.

Kazayı duyarak hastaneye gelen Burak Öztürk'ün ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldular.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü
Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden hız denemesi
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden hız denemesi
Kadın doktor, otoyolda darp edildi
Kadın doktor, otoyolda darp edildi
A Haber canlı yayınında bomba imha denemesi
A Haber canlı yayınında bomba imha denemesi
İBB önünde İmamoğlu'na 'fayton' tepkisi
İBB önünde İmamoğlu'na 'fayton' tepkisi
Eminönü balıkçıları hakkında mahkeme kararını verdi
Eminönü balıkçıları hakkında mahkeme kararını verdi
Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı
Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı
Meteoroloji buzlanma ve sis uyarısı
Meteoroloji buzlanma ve sis uyarısı
Annelerin çığ gibi büyüyen direnişinde yeni gelişme
Annelerin çığ gibi büyüyen direnişinde yeni gelişme
Mersin'de balina kusmuğu operasyonu
Mersin'de balina kusmuğu operasyonu
Lisede korkunç olay! Bıçaklanarak öldürüldü
Lisede korkunç olay! Bıçaklanarak öldürüldü
Dehşet! Doktora yol ortasında dayak
Dehşet! Doktora yol ortasında dayak
Daha Fazla Video Göster