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Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı

A Haber
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Giriş: 18.08.2023 08:36
İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural havanın notlarını aktardı.
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