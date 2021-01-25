Meteorolojiden 40 ile turuncu alarm

Son dakika haberi... Meteoroloji 40 ile sarı ve turuncu uyarı verdi. Önce fırtına, ardından kar bekleniyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları Ankara'dan aktardı.

Son dakika haberi... Meteoroloji 40 ile sarı ve turuncu uyarı verdi. Önce fırtına, ardından kar bekleniyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları Ankara'dan aktardı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklendiği belirtilerek, "Yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölünde hava durumu: parçalı ve az bulutlu, rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,50m; görüş: iyi. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 2, Muş -6, Bitlis 1 ve Hakkâri'de 0 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.