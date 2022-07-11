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Mersin’de ölüme böyle yürüdü! Minibüste korkunç "açık kapı" faciası

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Giriş: 11.07.2022 19:00
Mersin’de seyir halindeki minibüsün kapısının açık bırakılması faciaya neden oldu. Açık kapıdan düşen kadın yolcu, hastanede hayatını kaybetti. Kadının düşme anı araç kamerasına yansırken minibüs sürücüsü tutuklandı.

Feci olay 7 Temmuzda Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı.

Meryem Özkıraç isimli yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı.

Kadının minibüsten düşmesinin ardından şoförün kapıyı kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

Kadın, önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ancak Özkıraç, günler süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadının minibüsten düşme anı ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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