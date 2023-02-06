Mersin'de DEPREM paniği kamerada

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Mersin'de de şiddetli hissedildi. Merkez üssü Pazarcık olan 7.4 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği illerden biri de Mersin oldu. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar panik halinde yataklarından fırlarken, en çok çocuklar korktu. Mersin'deki bir evde yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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