13 Nisan 2023, Perşembe
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Memleket ayağınıza geldi! Köye hasret çeken gurbetçiler için bakın ne yaptı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kışla köyünün muhtarı 42 yaşındaki Rıfat Demirkesen, çalışmak için Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç eden yaklaşık 100 gurbetçi ailenin memleket hasretlerini gidermek için köyün farklı noktalarına 3 kamera yerleştirdi. Kamera sayısının 11’e çıkarılacağını belirten Demirkesen, “Köylümüzün hasretini gidermek için el birliğiyle kameraları bağladık. Şu anda gurbetçi köylülerimize verdiğim QR kodları ile köyümüzü izleyebiliyorlar. Sistemi daha da geliştireceğiz” dedi.