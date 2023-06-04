04 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mehmet Barlas'ın kabri başında ilahi okundu!

Mehmet Barlas'ın kabri başında ilahi okundu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2023 21:50
Türk basınının duayen isimlerinden gazeteci yazar Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti. Meslek hayatı boyunca başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu, sunuculuk yapan Barlas, milli iradenin yanında duruşuyla örnek bir gazetecilik hayatı sürdü. Hayatın her alanına dair, entelektüel birikimiyle gerçek bir aydın profili sergileyen Barlas, herkesin saygıyla tanıdığı bir isim oldu. Barlas'ın naaşı, bugün İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da duayen gazetecinin cenaze törenine katılarak tabuta omuz verdi. Turkuvaz Medya Yönetimi Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak da, cenaze törenine katıldı. Mehmet Barlas'ın kabri başında ilahi okundu...
Mehmet Barlas’ın kabri başında ilahi okundu
Mehmet Barlas'ın kabri başında ilahi okundu
Öğrencinin imdadına trafik polisleri yetişti
Öğrencinin imdadına trafik polisleri yetişti
İETT şoförü üfleyerek söndürmeye çalıştı
İETT şoförü üfleyerek söndürmeye çalıştı
İçki içtikleri arkadaşlarını sabah ölü buldular
İçki içtikleri arkadaşlarını sabah ölü buldular
Ankara’da feci kaza 3 ölü, 4 yaralı
Ankara'da feci kaza 3 ölü, 4 yaralı
Sürü halinde ortaya çıktılar
Sürü halinde ortaya çıktılar
Yavrusunu emziren anne ayı böyle görüntülendi
Yavrusunu emziren anne ayı böyle görüntülendi
Ahıra girince hayatının şokunu yaşadı
Ahıra girince hayatının şokunu yaşadı
Hırsız ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı
Hırsız ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı
Dostları ve çalışma arkadaşları anlattı
Dostları ve çalışma arkadaşları anlattı
Elindeki cep telefonunu alıp kaçtı
Elindeki cep telefonunu alıp kaçtı
Sis çöktü! Görüş mesafesi düştü
Sis çöktü! Görüş mesafesi düştü
Daha Fazla Video Göster