Türk basınının duayen isimlerinden gazeteci yazar Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti. Meslek hayatı boyunca başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu, sunuculuk yapan Barlas, milli iradenin yanında duruşuyla örnek bir gazetecilik hayatı sürdü. Hayatın her alanına dair, entelektüel birikimiyle gerçek bir aydın profili sergileyen Barlas, herkesin saygıyla tanıdığı bir isim oldu. Barlas'ın naaşı, bugün İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da duayen gazetecinin cenaze törenine katılarak tabuta omuz verdi. Turkuvaz Medya Yönetimi Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak da, cenaze törenine katıldı. Mehmet Barlas'ın kabri başında ilahi okundu...