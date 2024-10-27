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Medeniyetlerin şehri: İstanbul

Medeniyetlerin şehri: İstanbul

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 09:18
Sizi tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın sayılı kentlerinden biri olan İstanbul'da harika bir gezintiye çıkartağız. A Haber ekibinden Hasan Zahid Ezim ve İskender Demirel, farklı kültürlerin geçmişten günümüze yaşam sürdüğü bu şehri sizler için gezdi.
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