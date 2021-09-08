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MEB'den yeni karar! Covid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni

AA
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Giriş: 08.09.2021 11:08
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi. Öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak. Kronik hastalıklar listesindeki çocuklar da mazeretli sayılacak.
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