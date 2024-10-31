MEB ile Kızılay’ın yeni projesi! Okullarda Kızılay öğretmeni dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılay işbirliğinde 81 ilde uygulanacak yeni bir proje geliyor. Okullarda Kızılay öğretmeni dönemi başlıyor. Proje ile birlikte öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma kültürü kazandırılacak.

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