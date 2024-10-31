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MEB ile Kızılay’ın yeni projesi! Okullarda Kızılay öğretmeni dönemi

MEB ile Kızılay’ın yeni projesi! Okullarda Kızılay öğretmeni dönemi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 16:24
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılay işbirliğinde 81 ilde uygulanacak yeni bir proje geliyor. Okullarda Kızılay öğretmeni dönemi başlıyor. Proje ile birlikte öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma kültürü kazandırılacak.
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