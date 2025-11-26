26 Kasım 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları Maslak’ta oto tamirhanesine silahlı saldırı! 5 milyon lira haraç iddiası
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 26.11.2025 16:06
Sarıyer Maslak Oto Sanayi’ye yaya olarak gelen kapüşonla 1 şüpheli, oto tamirhanesine silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların isabet ettiği iş yerinde ve otomobilde hasar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan E.B. (16), Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olayın iş yeri sahibinin kendisinden istenen 5 milyon lirayı vermeyi reddettiği için düzenlendiği iddia edildi.
