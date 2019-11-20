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20.11.2019

Marketin camından örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar kamerada

Kadıköy'de bir marketin camına örümcek adam gibi tırmanarak hırsızlık yapan üç şüpheli polis tarafından yakalandı. Şahısların market kepenklerine tırmanarak camdan içeri girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüphelilerden 12 yaşındaki K.D.'nin 85 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hırsızlık olayı 15 Kasım günü Kadıköy Caferağa'da meydana geldi. Market önüne gelen üç şahıs kepenklere tırmanarak marketin üst camından içeri girdi. Ardından markette bulunan bazı eşyaları çalan şüpheliler yine girdikleri camdan atlayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında polis ekipleri şahısları çaldıkları malzemelerle yakaladı. M.M. , A.İ . Sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, 12 yaşındaki K.D. isimli şüpheli savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Yapılan incelemede 12 yaşındaki K.D.'nin 85 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye çıkarılan iki şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanan serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar kepeklere tırmanıyor ardından camdan içeri giriyor. Şahıslar markette malzemeleri çaldıktan sonra, aynı pencereden atlayarak kaçıyor.

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