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Market sahibi para sayarken fark etti! Her yerde sahibini arıyor

İHA
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Giriş: 23.02.2022 13:21
Adana'da market sahibi bir vatandaş gün bitiminde kasadaki paraları sayarken 5 TL’lerden birinin üzerinde, “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notunu görünce paranın sahibini bulmak istedi. Market sahibi vatandaş, ''Parayı alırken fark etseydim kesinlikle geri verirdim. Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim'' dedi.

Ankara'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde market sahibi 26 yaşındaki Hasan Enes, gün sonu kasadaki paraları sayarken 5 TL'lerden birinin üzerinde, "Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım" notunu görünce hem şaşkınlık yaşadı hem de çok üzüldü. Enes, paranın sahibini bulmak için hemen araştırma yaptı fakat ne kadar uğraşsa da bir türlü ulaşamadı.

"FARK ETSEYDİM KESİNLİKLE GERİ VERİRDİM"

Müşteriden parayı alırken üzerinde böyle bir yazı olduğunu görmesi halinde kesinlikle parayı almayacağını söyleyen Enes, "Bu parayı müşterinin birinden almışız, kasayı toplarken fark ettim. Parayı alırken fark etseydim kesinlikle geri verirdim. Yazıyı görünce çok duygulandım, çünkü ölen babasının üzerindeki son paraymış. Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim" dedi.

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