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Mardin’deki gizemli mağaranın sırrı çözülemiyor

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Giriş: 07.12.2022 10:47
Mardin’in Derik ilçesine bağlı Derinsu köyündeki mağara, derinliğinin ölçülememesi sebebiyle gizemini koruyor. Dibi sır olan mağara, bölge halkının geçim kaynağı oluyor.
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Gizemli mağaranın sırrı çözülemiyor
Gizemli mağaranın sırrı çözülemiyor
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