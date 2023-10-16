Mardin'de skandal görüntü: 8 yaşındaki kız ile 9 yaşında erkek çocuğa nişan yaptılar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında nişan töreni düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.