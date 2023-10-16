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Mardin'de skandal görüntü: 8 yaşındaki kız ile 9 yaşında erkek çocuğa nişan yaptılar

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Giriş: 16.10.2023 16:35
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında nişan töreni düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.
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