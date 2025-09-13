Mardin’de hoşgörünün sembolü: Müslüman aile Süryani kilisesine gönüllü bakıyor

Mardin’de 150 yıllık dostluğun simgesi yaşatılıyor. Orhan Alkanoğlu, aile dostlarının emanet ettiği Mar Hırmız Keldani Kilisesi’nin bakımını üç aydır gönüllü olarak sürdürüyor. "Biz dört dinin bir arada yaşadığı bir şehirdeyiz, farkımız yok" diyen Alkanoğlu, kültürel ve dini hoşgörünün Mardin’in ruhunu yansıttığını vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN