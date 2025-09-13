13 Eylül 2025, Cumartesi

Mardin'de hoşgörünün sembolü: Müslüman aile Süryani kilisesine gönüllü bakıyor
Giriş: 13.09.2025 17:40
Mardin’de 150 yıllık dostluğun simgesi yaşatılıyor. Orhan Alkanoğlu, aile dostlarının emanet ettiği Mar Hırmız Keldani Kilisesi’nin bakımını üç aydır gönüllü olarak sürdürüyor. "Biz dört dinin bir arada yaşadığı bir şehirdeyiz, farkımız yok" diyen Alkanoğlu, kültürel ve dini hoşgörünün Mardin’in ruhunu yansıttığını vurguladı.
