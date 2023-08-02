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Mardin'de akılalmaz olay! Serinlemek isterken boğuluyordu

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Giriş: 02.08.2023 14:45
Mardin'de akılalmaz bir olay meydana geldi. Sıcaklardan bunalan bir vatandaş, su dolu fıçıya yüzüstü atladı. Boğulma tehlikesi yaşayan adamı vatandaşlar kurtardı.
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